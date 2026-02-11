Devir teslim töreninde dikkat çeken isim: İletişim Başkanlığı’ndaki görevinden istifa etmişti

Adalet Bakanlığı devir teslim töreni saat 14.00’te gerçekleşti. Törende dikkat çekici bir isim de yer aldı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına neden olan uyuşturucu soruşturmasında itirafçı ifadelerinde adı geçen eski İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde bulundu.

İSTİFA ETMİŞTİ

Törende yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in hemen arkasında yer alan Torlak ifadelerde adının geçmesinin ardından 13 Aralık’ta istifa etmişti. Torlak istifasını şöyle duyurmuştu: “Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

SABAH GAZETESİ İFŞA ETMİŞTİ

Sabah gazetesi Mehmet Akif Ersoy dosyasında ifadesine ulaşılan bir spikerin anlatımlarına yer vermişti. Haberde Torlak'la ilgili bölüm şöyle: "Mehmet Akif Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık." Mehmet Adalet Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninde konuşan Yılmaz Tunç, "Değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler yaptı. Adalet Bakanlığı'nda da bu çalışmaları ileri taşıyacaktır" dedi.