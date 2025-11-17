Devler'in 16 kişilik aday kadrosu açıklandı

EuroBasket 2025'te final oynama başarısı gösteren Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde mücadele edeceği kadro açıklandı. Kadroda şu isimler yer alıyor:

Berk Uğurlu, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Muhsin Yaşar, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir.

Kırmızı-beyazlılar, elemelerdeki ilk maçında 27 Kasım'da Bosha Hersek'i konuk edecek. İkinci maçında ise İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak. EuroBasket'te finale yükselerek eski günlerine geri dönen 12 Dev Adam form grafiğini eleme maçlarına da yansıtmak istiyor.