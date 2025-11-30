Devler, İsviçre'ye şans tanımadı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki ikinci maçında İsviçre ile deplasmanda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, başından sonuna kontrol ettiği mücadeleyi 85-60 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. İsviçre ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Maç karşılıklı basketlerle başlarken milliler, ilk üç dakikayı 8-7 önde geçti. Savunmada sertliği artıran Türkiye, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic’in katkılarıyla 7. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 19-9. Tarık’ın 10 sayı ürettiği ilk periyot, millilerin 23-17 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte savunmada rakibine sağlam bir direnç gösteren A Milli Takım, İsviçre'ye sadece 8 sayı imkânı tanıdı. Dış şutlardan gelen isabetlerle farkı açan Türkiye, soyunma odasına 41-25 önde girdi.

YİĞİTCAN YILDIZLAŞTI

Üçüncü periyotta oyunun temposunu elinde tutan milliler, pota altında etkili oynarken İsviçre’nin savunmada çözülmesinden faydalandı. Yiğitcan Saybir’in bu bölümde kaydettiği 15 sayıyla fark daha da açıldı ve üçüncü periyot 65-42 Türkiye’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Son çeyrekte kontrollü bir oyun sergileyen A Milli Takım, farkı koruyarak mücadeleyi 85-60 kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, böylece elemelerde ikide iki yaparak grupta avantajlı bir konuma geldi.