Devler Ligi'nde Galatasaray'dan 2 dakikada geri dönüş: 2-2

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Danimarka ekibi 35'inci dakikada Elyounoussi ve 58'inci dakikada Gonçalves'in golleriyle 2-0 öne geçti. Galatasaray, 86'ncı dakikada Boey ve 88'inci dakikada Tete'nin golleriyle beraberliği yakaladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Kopenhag, 35. dakikada Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Galatasaray 2 dakika içinde bulduğu iki golle skoru 2-2'ye getirdi. Sarı-kırmızılılara beraberliği getiren golleri 86. dakikada Sacha Boey ile 88. dakikada Tete attı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7’nci dakikada Galatasaray etkili geldi. Boey’in ceza sahası içerisine doğru attığı topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Mertens, pasını ceza sahası içerisindeki Icardi’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci Grabara kornere çeldi.



16’ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, pasını Kerem Aktürkoğlu’na aktardı. Kerem Aktürkoğlu’nun yakın mesafeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



24’üncü dakikada Kopenhag savunması topu uzaklaştırmak isterken Torreira araya girdi. Torreira’nın müdahalesiyle topu önünde bulan Mertens ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’na aktardı. Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda top üst direkten auta çıktı.



35’inci dakikada Kopenhag öne geçti. Jelert’in ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada arka direkteki Lerager, topu Elyounoussi’ye indirdi. Elyounoussi’nin sol ayağıyla vuruşunda top kaleci Muslera’nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.



37’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey, pasını Torreira’ya verdi. Torreira’nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mertens’in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.



Mücadelenin ilk yarısı Kopenhag’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



56’ncı dakikada Larsson’dan pası alan Gonçalves’in ceza sahası yayından çektiği şutta top üstten auta çıktı.



58’inci dakikada savunma arkasına atılan pasa iyi hareketlenen Meling, pasını Gonçalves’e aktardı. Gonçalves’in kaleci Muslera kalede değilken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.



73’üncü dakikada Jelert, sol kanatta Angelino’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.



86’ncı dakikada Tete’nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Boey’in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-2.



88’inci dakikada sol kanattan Zaha’nın açtığı ortada top ceza sahası sağ çaprazındaki Tete ile buluştu. Tete’nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-2.



Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne birer puanla başladı.

OKAN BURUK'UN 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının 11'ine göre Kopenhag maçında tek değişikliğe gitti. Samsunspor maçında ilk 11 başlayan Tete, Kopenhag maçında yedek oturdu. Tete'nin yerine Buruk, Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'e görev verdi. Kaleyi Muslera'ya emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'dan oluşturdu. Orta alanda Torreira - Kerem Demirbay ikilisini bozmayan Buruk, hücum hattının sağında Ziyech, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, Kopenhag karşısına şu ilk 11 ile çıktı: "Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi"

ZIYECH İLK 11'DE, ZAHA YEDEKTE

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11 başladı. Son olarak Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada ikinci yarıda Tete'nin yerine oyuna dahil olan Faslı oyuncu, Kopenhag maçı ile birlikte Galatasaray formasını ilk kez 11'de giydi.

Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Zaha ise Kopenhag karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımı Kopenhag'a karşı forma giydi. 2019-2021 yılları arasında Danimarka ekibinde oynayan Nelsson, 2021 yılı yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu.

SARI-KIRMIZILAR 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazandı. 2023-2024 sezonunda ise sarı-kırmızılı ekip, 4'ü Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 10 karşılaşmada; 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 16 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda mağlup olmadı.

KOPENHAG İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında Kopenhag'ı sahasında ağırlayarak 3'üncü kez Danimarka ekibi ile karşı karşıya geldi. En son 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda aynı grupta yer alan bu iki takım arasındaki karşılaşmalarda, Galatasaray sahasında oynadığı maçta rakibini 3-1 ile geçmiş, deplasmanda ise rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

AVRUPA ARENASI'NDAKİ 309'UNCU MAÇ

Galatasaray, Kopenhag maçı ile birlikte Avrupa kupalarındaki 309'uncu maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip 308 karşılaşmada; 111 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu karşılaşmalarda rakip fileleri 413 kez havalandırırken, kalesinde de 453 gol gördü.

GALATASARAY, 17'NCİ KEZ GRUPLARDA YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçında sahasında Kopenhag'ı ağırlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17'nci kez gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, 7 kez direkt olarak gruplara kalırken, 10 kez de elemeleri geçerek adını grup etabına yazdırmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.