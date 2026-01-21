Devler Ligi'nde günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde bugün dokuz maç oynanacak. Galatasaray'ın Atletico Madrid ile karşılaşacak. Günün en dikkat çeken mücadelesinde Marsilya evinde Liverpool'u ağırlayacak.

Günün programı:

20.45 Galatasaray-Atletico Madrid

20.45 Karabağ-Eintracht Frankfurt

23.00 Chelsea-Pafos

23.00 Atalanta-Athletic Bilbao

23.00 Juventus-Benfica

23.00 Slavia Prag-Barcelona

23.00 Olimpik Marsilya-Liverpool

23.00 Newcastle United-PSV

23.00 Bayern Münih-Union Saint-Gilloise