Devler Ligi'nde günün programı
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün dokuz maç oynanacak.
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde bugün dokuz maç oynanacak. Galatasaray'ın Atletico Madrid ile karşılaşacak. Günün en dikkat çeken mücadelesinde Marsilya evinde Liverpool'u ağırlayacak.
Günün programı:
20.45 Galatasaray-Atletico Madrid
20.45 Karabağ-Eintracht Frankfurt
23.00 Chelsea-Pafos
23.00 Atalanta-Athletic Bilbao
23.00 Juventus-Benfica
23.00 Slavia Prag-Barcelona
23.00 Olimpik Marsilya-Liverpool
23.00 Newcastle United-PSV
23.00 Bayern Münih-Union Saint-Gilloise