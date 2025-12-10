Devler Ligi'nde salı gününün dikkat çekenleri ve günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne oldu. Devler Ligi'nde salı gününün özeti şu şekilde:

Bayern Münih, ilk yarıda geriye düşmesine rağmen harika bir geri dönüşe imza attı. Bavyera ekibi, Sporting Lizbon karşısında 1-0 geride başladıkları maçta, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle 3-1’lik skorla sahadan galibiyet ayrıldı.

Özellikle 17 yaşındaki genç yıldız Lennart Karl, performansıyla dikkat çekti. Maçı bir gol, bir asistle tamamlayan genç yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde üç maç üst üste gol atan en genç isim unvanını aldı.

Gecenin sürprizlerinden biri, Atalanta-Chelsea karşılaşmasında yaşandı. Chelsea’nin erken dakikalarda öne geçmesine rağmen Atalanta sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla İtalyan ekibi Devler Ligi'nde 3'üncü sıraya yükseldi. Serie A'da kötü günler geçiren mavi-siyahlılar, Kupa 1'de yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Bir başka İngiliz ekibi Tottenham ise evinde Slavia Prag karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Penaltılar ve rakibin kendi kalesine attığı golle gelen üç puan, Tottenham’a moral oldu.

LIVERPOOL NEFES ALDI

Liverpool da zorlu Inter deplasmanından son dakikalarda Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 galip ayrılarak çok önemli bir galibiyete imza attı ve içinde bulunduğu kaosa kısa da olsa bir mola verdi.

Günün diğer maçlarından alınan skorlar şu şekilde: Kairat-Olimpiakos: 0-1, Monaco-Galatasaray: 1-0, Union Saint-Gilloise-Marsilya: 2-3, PSV-Atletico Madrid: 2-3, Barcelona-Eintracht Frankfurt: 2-1.

Kupa 1'de bugünün programı şu şekilde:

20.45 Karabağ-Ajax

20.45 Villarreal-Kopenhag

23.00 Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain

23.00 Bayer Leverkusen-Newcastle United

23.00 Benfica-Napoli

23.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt

23.00 Club Brugge-Arsenal

23.00 Juventus-Pafos

23.00 Real Madrid-Manchester City