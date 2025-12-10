Devler Ligi'nde salı gününün dikkat çekenleri ve günün programı
Kupa 1'de salı günü; Atalanta sürprizi, 17 yaşındaki genç yıldız Lennart Karl'ın muhteşem performansı ve zor günler geçiren Liverpool'un Inter deplasmanındaki galibiyetiyle geçti. Dünün dikkat çekenleri ve bugünün programını derledik.
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne oldu. Devler Ligi'nde salı gününün özeti şu şekilde:
Bayern Münih, ilk yarıda geriye düşmesine rağmen harika bir geri dönüşe imza attı. Bavyera ekibi, Sporting Lizbon karşısında 1-0 geride başladıkları maçta, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle 3-1’lik skorla sahadan galibiyet ayrıldı.
Özellikle 17 yaşındaki genç yıldız Lennart Karl, performansıyla dikkat çekti. Maçı bir gol, bir asistle tamamlayan genç yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde üç maç üst üste gol atan en genç isim unvanını aldı.
Gecenin sürprizlerinden biri, Atalanta-Chelsea karşılaşmasında yaşandı. Chelsea’nin erken dakikalarda öne geçmesine rağmen Atalanta sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla İtalyan ekibi Devler Ligi'nde 3'üncü sıraya yükseldi. Serie A'da kötü günler geçiren mavi-siyahlılar, Kupa 1'de yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Bir başka İngiliz ekibi Tottenham ise evinde Slavia Prag karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Penaltılar ve rakibin kendi kalesine attığı golle gelen üç puan, Tottenham’a moral oldu.
LIVERPOOL NEFES ALDI
Liverpool da zorlu Inter deplasmanından son dakikalarda Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 galip ayrılarak çok önemli bir galibiyete imza attı ve içinde bulunduğu kaosa kısa da olsa bir mola verdi.
Günün diğer maçlarından alınan skorlar şu şekilde: Kairat-Olimpiakos: 0-1, Monaco-Galatasaray: 1-0, Union Saint-Gilloise-Marsilya: 2-3, PSV-Atletico Madrid: 2-3, Barcelona-Eintracht Frankfurt: 2-1.
Kupa 1'de bugünün programı şu şekilde:
20.45 Karabağ-Ajax
20.45 Villarreal-Kopenhag
23.00 Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain
23.00 Bayer Leverkusen-Newcastle United
23.00 Benfica-Napoli
23.00 Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
23.00 Club Brugge-Arsenal
23.00 Juventus-Pafos
23.00 Real Madrid-Manchester City