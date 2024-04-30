Devler Ligi’nde büyük kapışma

Kulüp bazında Avrupa’nın en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalin ilk maçları başlıyor. İlk karşılaşmada Alman devi Bayern Münih bu akşam Real Madrid’i ağırlayacak.

Spor Servisi

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde yarı final mücadelesi bugün başlıyor. İlk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak.

Real Madrid çeyrek finalde İngiliz devi Manchester City'yi saf dışı bırakırken Real Madrid ile Bayern Münih ise yine bir İngiliz ekibi Arsenal'i elemişti.

21’İNCİ KARŞILAŞMA

Bayern Münih ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda her iki takım da 9’ar galibiyet elde ederken, 2 maç berabere sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 32 gol atarken, eflatun-beyazlılar 35 golle karşılık verdi.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, yarın sahasında 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. İki karşılaşma da 22.00'de başlayacak. Lig'in rövanş maçları ise 7 Mayıs ve 8 Mayıs günü oynanacak.

8 TAKIM BELLİ OLDU

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda yer alacak takımların 8 tanesi belli oldu. Liglerinde şampiyon olan Inter ve Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Bu iki takımın yanında Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Arsenal, PSV ve Feyenoord da bileti cebine koydu. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.