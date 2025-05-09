Devler liginde matrahsız şirketler var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçıranları tespit etmek için bütün OSB'lerin giriş ve çıkışlarında ve büyükşehirlerin ana arterlerinde kalıcı olarak maliye memuru bulunduracaklarını söyledi. Vergi gelirlerini artırmayı hedefleyen Şimşek, uygulamayı 'vergide adaleti sağlamak' olarak açıkladı. Ancak Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının teşvik ve istisnalar sonrası vergi konusunda sınıfta kaldıkları görüldü.

Vergi ödemeyen şirketler arasında ülkenin en büyük sanayi kuruluşları listesinde üçüncü sırada yer alan STAR Rafineri de bulunuyor. STAR Rafineri'nin 2024 yılında matrah açıklamadığı ortaya çıktı. SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, 2021 yılında da matrah açıklamadı, 2022 ve 2023 yılında ise matrah açıklamasına rağmen vergi tahakkuk etmedi.

Şirketin vergi kayıtlarına göre, 2021 yılında şirkete, hasılatından düşülen istisna, indirim ve muafiyetler sonrasında vergi tahakkuk etmedi. 2022 yılında 19 milyar 751 milyon liralık matraha karşın hiç vergi ödemeyen şirketi 2023 yılında da 26 milyar 703 milyon liralık matraha rağmen vergi ödemedi. 2024 yılında ise yine matrah beyan edilmedi.

Sanayi kuruluşları listesinde ikinci sırada yer alan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’ye 2024’te vergi ve istisnalar düştükten sonra 10 milyar 834,4 milyon liralık matrah açıklamasına karşın 164 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi. Matrahın yalnızca yüzde 1,5’i tutarında vergi çıktı.

Düşük zam dayatmasına karşı günlerdir işlerin eylem yaptığı TÜPRAŞ, ülkenin en büyük sanayi kuruluşları listesinde ilk sırada yer alıyor. TÜPRAŞ 2024 yılında 19 milyar 38,3 milyon lira matrah açıklamasına karşın 2 milyar 325,4 milyon liralık vergi tahakkuk etti.