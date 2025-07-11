Devler sendikadan korkuyor

Havin ŞENER

Neredeyse her işkolunda olduğu gibi mağaza ve AVM’lerde de çalışan işçiler, emek düşmanlığı ile karşı karşıya kalıyor. İstanbul Pendik’te bulunan Viaport AVM’deki Hummel ve Camper mağazalarında çalışan Tez-Koop-İş sendikasında örgütlü işçiler, hakları için dün eylemdeydi.

İspanya merkezli Camper ve Danimarka merkezli Hummel şirketleri, kendilerine koydukları “uluslararası davranış kodları”na Türkiye’de uymadı. Dev giyim şirketleri, burada çalışan işçilerin sendika ve toplu sözleşme haklarının ihlal edilmesine sessiz kaldı. Tez-Koop-İş’te örgütlenmelerinin ardından patronun yetki itirazı oyununa başvurduğu işyerinde, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve ücret isteyen işçiler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini duyurdu.

Viaport AVM önündeki basın açıklamasını sendikanın İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Özcan Kopal okudu. Açıklamada, sendikanın şirketlerin tavrına sessiz kalmayacağı belirtilirken işverenler masaya oturana kadar geri adım atılamayacağının altı çizildi. Açıklamada, “Hummel ve Camper’da asgari ücret bandındaki ücret politikasına, ulaşılamayan prim hedefleri, yetersiz yemek ve yol ücretleri eşlik etmektedir. Her şey azami kâr mantığıyla düzenleniyor. ‘Biz bir aileyiz’, ‘Firmada yükselebilirsin’ gibi yalanlarla, işçiler yıllarca çalıştırıldıktan sonra kıdem tazminatını dahi alamadan işten ayrılmak zorunda bırakılıyor” denildi.

Patronların yetki itirazı oyununa ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Tez-Koop-İş Sendikası Örgütlenme Birim Müdürü Mustafa Eberliköse şunları aktardı:

“Markalar, haklı gerekçeleri olmadığı halde yasalara dayanarak mahkemeye başvurdu. Genelde yurt dışı menşeili firmalar Türkiye’de bu yöntemi kullanıyorlar. Bunu yaparak süreci uzatmaya çalışıyorlar. Süreç uzarken işyerinde işçilere dönük ekonomik baskılar, mobbingler devam ediyor. Sendika üyesi olan işçileri işten çıkarma girişimlerinde bulunup sendika üyelerini iş yerlerinde yok etmeye çalışıyorlar. Örgütlü işçileri baskılarla işten çıkarıyorlar. Camper’de işçilere, ‘Sendikaya zorla, rüşvetle üye oldum’ gibi yazılar yazdırıp zorla imzalatmışlar.” Eberliköse işçilere yönelik mobbing politikasına bir an önce son verilmesi ve pazarlık masasının kurulması gerektiğini söyleyerek işverenler geri adım atana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.