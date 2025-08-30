Devler tam gaz!

Spor Servisi

Eurobasket 2025 A Grubu ikinci maçında Türkiye, Çekya'yı 92-78 yendi. Bu sonuçla Ulusal Takım, 2'de 2 yaptı. Çekya ise ikinci yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili kullanan kırmızı-beyazlılar karşısında dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

14-0’LIK SERİ MAÇI GETİRDİ

Ulusal Takım, ikinci periyoda daha iyi başladı. Türkiye, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren ve farkı açan ulusal takım, son bölüme 72-62 önde girdi.

ALPEREN YİNE ŞOV YAPTI

Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı. Kırmızı-beyazlılarda Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyete toplam 60 sayıyla katkı sağladı. Alperen Şengün, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı. Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında yarın saat 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.