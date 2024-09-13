"Devlet 1000 liralık faturanın yüzde 60’ını karşılıyor" iddiası: Gerçek ortaya çıktı!

Makina Mühendisler Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar’ı toplumu yanlış bilgilerle yanıltmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Bakan Bayraktar geçtiğimiz çarşamba günü (11 Eylül) AA Editör Masası programında yaptığı konuşmada, "Elektrik ve doğalgazda Hazine üzerinden çok ciddi desteğimiz var. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın birçok yanlış bilgi verdiğini, yanlış beyanlarla halkı yanıltmaya çalıştığını söyleyen MMO Başkanı Yener, "Yurttaşların ödediği vergilerden oluşan kamu kaynakları kullanılarak, konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektrikte belli ölçüde destek verildiği doğrudur. Ancak, Bakan'ın vatandaşın 1000 liralık elektrik ve doğalgaz faturasının 600 lirasını devletin ödediği savı gerçek dışıdır" dedi.

"DESTEK, 1000TL’NİN 250 LİRALIK BİR DİLİMİ"

Yener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1 m3’ü yaklaşık 10 lira olan doğalgazın, yurttaşlara satılmak üzere gaz dağıtım şirketlerine BOTAŞ tarafından 5,63 TL/m3 fiyatla verilmesi, konut tüketicilerine ciddi bir destektir. Ancak doğalgaz dağıtım şirketlerinin faturalarının bileşenleri; BOTAŞ’tan satın aldıkları doğalgaz bedeli, EPDK tarafından her dağıtım bölgesi ve şirketi için belirlenen hizmet bedeli, 0,1120 TL/m3 ÖTV ve matrahını bu bileşenlerin (doğalgaz bedeli, hizmet bedeli ve ÖTV’nin) oluşturduğu %20 oranında KDV kalemlerinden oluşmaktadır. Konut tüketicilerinin ödedikleri doğalgaz faturası içinde gazın payı yaklaşık %50, hizmet bedeli %30, KDV’nin payı % 20’dir. Bu durumda 1 m3 doğalgaz konut tüketicisine 10 TL’ye satıldığında, Bakanlığın destek verdiği bölüm 1000 TL’nin 600 TL’si değil 250 liralık bir dilimidir."

YARDIM ALAN HANE SAYISI 4,3 MİLYON

Benzer tablonun konut elektrik tüketicileri için de söz konusu olduğunu kaydeden Yener, "Günlük tüketimi 8 kWh’ın altında olan konut tüketicilerinin 1 kWh elektrik için ödedikleri 207.23 kuruşun içinde enerji payı 49,1 kuruş ile %23,7’dir. Günlük tüketimleri 8 kWh’ın üzerinde olan konut tüketicileri için ödenen 310.85 kuruş içinde enerji payı 139,2 kuruş ile %44.78’dir. Konut tüketicilerinin, 1000 TL elektrik faturalarının hiçbir zaman 600 lirası devlet tarafından karşılanmamıştır. Destek yüksek fiyat artışlarının önüne geçmek için kullanılmıştır. Öte yandan özel elektrik üreticileri enerji fiyatlarında yeni zamlar talep etmektedir. Elektrik yardımı alan hane sayısının 4 milyon 378 bin 839’a ulaşmış olması sorunun boyutlarını ortaya koymaktadır" dedi.