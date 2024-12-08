Devlet afetzedeyi kapıya koyuyor

Maraş merkezli depremlerde yıkılan kentlerde rezerv alan sorunu derinleşiyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde 4 farklı mahallede bulunan 10 binaya rezerv yapı alanı içinde bulunduğu gerekçesiyle tahliye tebligatı gönderildi.

7 tanesi Kurtuluş Caddesi’nde yer alan binalara tebligat, 3 Aralık tarihinde asıldı. Tebligatta apartman sakinlerine 3 gün içinde binayı boşaltmaları istendi.

Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından bina girişlerine asılan tebligatta, listedeki 10 yapının bulunduğu alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesi uyarınca Hatay Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nce tahliye işlemleri yapılacağı belirtildi. Ayrıca binalarda “tahliye ve yıktırmaya” yönelik işlemlerin gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla Kentsel Dönüşüm Şube Başkanlığı’nca yapılabileceği de ifade edildi

Tebligat asılmasının üzerinden 4 günlük süre geçmesine rağmen henüz herhangi bir yapıya zorla girilmediğini söyleyen mülk sahipleri tedirginlik yaşadığını aktardı. Yurttaşlar bazı binalardan yargı süreci devam etmesine rağmen karot örneği alındığını aktardı.

BİZE NE OLACAK?

Kurtuluş Caddesi’ndeki mülk sahiplerinden biri olan Mustafa Kıyak, yetkililere seslenerek şunları söyledi: “Biz yıkım olacağını kapıya asıldığında öğrendik. Mülk sahiplerini bilgilendirmediler. Rezerv yapı alanlarıyla ilgili ilk proje başladığında Kurtuluş Caddesi’yle ilgili projelere bakmıştık ve böyle bir yıkım görülmüyordu. Hatta yetkililer Kurtuluş Caddesi’nin korunacağını ve restore edileceğini söylemişti ancak şimdi birden bire yıkım kararı aldılar. Binalarda dolu insanlar yaşıyor ve çalışıyor. Yalnızca eşya alacak kişilere izin veriyorlar onun dışında sokağa giriş çıkış yasak. Giriş ve çıkışı kimin kapattığını bilmiyoruz ama engelleniyor insanlar. Biz ne yapabiliriz bilmiyoruz. Açıklama yapılmıyor, keyfi bir karar ise onu da bilmiyoruz. Yıkarlarsa sonra ne olacak bilgi de vermiyorlar.”

SİSTEMSİZLİK ÖRNEĞİ

Rezerv alan ilanlarına ve tahliye kararlarına tepki gösteren depremzedelerin Avukatı Sevim Küçük, “Daha önce rezerv yapı alanlarıyla ilgili çeşitli davalar açtık ve yürütmeyi durdurma kararları aldırdık ancak artık tahliye, yıkım ve rezerv yapı alanı belirlendiğini aynı anda öğreniyoruz. Yurttaşlar bir sabah uyandığında binalarına tahliye ile yıkım yazısı asıldığını görüyor ve rezerv yapı alanı ilan edildiğini o anda öğreniyor. Kurtuluş Caddesi’ndeki yapılarda da bu yaşandı. Ayrıca Hatay’ın geneline bakıldığında şu anda rezerv yapı alanı ilan edilen ve yıkım kararı alınan binaların çok büyük kısmı hasarsız veya az hasarlı” dedi.