Devlet Bahçeli, 5 ay sonra grup toplantısında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuştu.

MHP'nin son grup toplantısı, Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle 28 Ocak’ta yapılmıştı. Bahçeli, 4 Şubat’ta kalp kapakçığı operasyonu geçirmiş, 14 Şubat’ta ise taburcu edilmişti.

MHP'nin grup toplantısı saat 10.35'te başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü.

"SÜPERGÜÇ TÜRKİYE ARZUSUNDAYIZ"

Bahçeli, konuşmasının başında şu mesajları verdi:

"Süpergüç Türkiye'nin arzusundayız. Milli birlik ve dayanışmamızı güçlendirmenin çabasındayız. Ülkemizin güvenli, tehlikeye düşerse kim milli kimliğin, huzurun güvencesi olacak iyi biliyoruz. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinden yapmıyoruz. Sebepleri sorgulamadan sonuçların anlamsız halde kaldığınızı biliyoruz. Bize göre siyaset, iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için fırsattır. Diğer aktörlerle girişilen hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Ama özne her zaman Türk milletidir. Siyasetimiz, Türk milleti varsa hep var olacaktır. Varlık nedenimiz büyük Türk milletidir. Siyaseti, yalan ve fitne çarkını döndürmek olarak icra etmiyoruz. Siyasetin çok ciddi bir iş olduğunun farkındayız. Bütün samimi gayretlermizin sonunda milletimizin yeni yüzyıla yolculuğu vardır. Bu muazzam mücadelenin arkasında ise mesaisini ve bütün ömrünü siyasete adamış, gözleri çakmak çakmak on binlerce dava arkadaşımın tertemiz hayalleri vardır. Tehdidin küçüğü, büyüğü, tehlikenin önemlisi, önemsizi olmaz. Bize bir şey olmaz diyemeyiz. Kim saldıracakmış bırakın bu masalların diyen zihniyete müsade edemeyiz. Önümüze bakarken geçmişin izinden yürümekle mükellefiz."

"İSRAİL TERÖR DEVLETİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

İsrail ve İran arasındaki savaşa değinen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Coğrafyaların bombalanarak silkelenmesi, barışçıl diyalogları köstekleyecek, vekalet savaşlarını başlatacak ve sonu gelmeyen çalkantılara yol açacaktır. Adaletsizliğin kökleşmesi, maneci erime, vicdani felaket, yeryüzünün en köşesine hükmetmiştir. Katliam makinesi, soykırım çetesi siyonist barbarlığın bugüne kadar durmaması hiçbir tenkite aldırmaması yalnız bir utanç anıtı gibi karşımızda değil, uyanık olmamızı gerektiren haydutluk anarşizmidir. Sözde devlet diyorum çünkü İsrail uluslararası hukukun kurallarına göre bir devlet olmaktan çıkmış, bir cinayet ordusuna, ölüm mangasına, terör devletine dönüşmüştür. Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli, İslam ülkeleri üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Bugün değilse ne zaman ümmet ve millet dirişiş emaresi gösterecektir? Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır. BM acilen devreye girmeli, bunu insanlığın kurtuluşu için yapmalıdır."

Konuşmasının sonunda hem 'birlik' mesajı veren hem de CHP'ye ağır sözlerle yüklenen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"MHP, hem içimizde hem dışımızda barış kuşağının egemen olmasını dilemektedir. Bu gelişmeler ortadayken CHP'nin gelişmeler karşısındaki ikircikli siyaseti endişe verici boyuttadır. Muhalefetin Türkiye'ye yabancılaşması, siyasi hayatımız için şiddetli bir sancıdır. CHP'nin kurduğu yer, Türk milletinin durduğu yer değildir. CHP'nin baktığı yer, Türkiye'nin gittiği yerle bir değildir. Muhalefetin omurgası çürük ve kırıktır. Bu topraklara vatanım diyen, bu insanlara milletim diyen herkes, biliniz ki herkes eşittir ve Türkiye'dir."