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Devlet Bahçeli 66 gün sonra görüntülendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün mesaiye başlıyor. Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi.

Güncel
  • 04.04.2025 09:29
  • Giriş: 04.04.2025 09:29
  • Güncelleme: 04.04.2025 14:38
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli 66 gün sonra görüntülendi
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun bir aranın ardından bugün mesaisine başlıyor.

Bahçeli, saat 14.00'da MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken görüntülendi.

Bahçeli, ziyaretin ardından partisinin genel merkezine doğru yola çıktı.

Saat 14.14'te parti genel merkezine gelen Bahçeli'nin aracına MHP'liler tarafından karanfil atıldı.

MHP Genel Başkanı, parti genel merkezinde partililer tarafından karşılandı

Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binası açılışına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sonrasında genel merkezde mesaisine başlaması bekleniyor.

MHP kaynakları dün Bahçeli'nin Türkeş'in mezarını ziyaret edeceğini duyurmuştu.

28 OCAK'TAKİ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirilmişti.

Ameliyatın üzerinden yaklaşık iki ay geçti.

Bahçeli, kamuoyu önüne son olarak 28 Ocak 2025'teki parti grup toplantısıyla çıkmıştı.

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