Devlet Bahçeli ağzındaki baklayı çıkardı: Amaç ömür boyu iktidar

Politika Servisi

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin ardından DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına tepkiler sürerken MHP Lideri Devlet Bahçeli ağzındaki baklayı çıkardı. Dünkü Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineleyerek, ‘‘Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım’’ dedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığına da destek veren Bahçeli, ‘‘Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih olduğunu’’ vurguladı ve ‘‘Anayasal düzenlemeyi yapmanın görevler arasında olduğunu’’ kaydetti.

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk üzerinden muhalefete yüklenen Bahçeli, ‘‘Ancak CHP’nin uzlaşmaz ve provakatif hamleleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizim en son grup toplantılarımızdaki konuşmalarla iyice canlanan kardeşlik ortamının sabote edilmesini hedef almaktadır’’ ifadelerini kullandı.

ZOR KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEKLER

Bahçeli’nin son çıkışı, 31 Mart seçimlerinden ağır yenilgi alan, birinci parti olma iddiasını kaybeden, sarsılmaz dediği kalelerini muhalefetin yönetimine kaptıran ve rıza üretme şansı kalmayan rejimin maskesini düşürdü. Yumuşama, normalleşme tartışmalarının, ve Kürt sorunu konusunda çözüm hamlesinin ardında yatan tek amacın bugünkü Saray rejimini tahkim etmek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha başkanlık yolunun kapılarını açmak olduğu görüldü. Üstelik iktidar, meşruluğu olmayan rejimin ömrünü uzatmak adına, rıza üretemediği milyonlara yargı, kayyum ve polis sopasını göstereceğinin, zor kullanmaktan çekinmeyeceğinin sinyallerini verdi.

DEM Parti bu haftaki Meclis grup toplantısını, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, ‘‘Türkiyelileşmenin önündeki en büyük engel, AKP-MHP ittifakıdır; bu böyle biline’’ derken Tuncer Bakırhan ise AKP’deki Kürt siyasetçilere istifa çağrısı yaptı. Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt veren Bakırhan, ‘‘Uzattığınız eli tuttuk. Ama diğer elini ortağın parçaladı. Uzatılan el meğer kayyım atamak içinmiş’’ ifadelerini kullandı.

ÜLKE BU ZİHNİYETTEN HEMEN KURTULMALI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen toplantısı sonrası açıklama yaptı. İktidarın kararlarını eleştiren İmamoğlu, ‘‘Ülkeyi yönetenler seçilebiliyorsa bunu millet iradesi saymakta, seçilemiyorlarsa kayyumları devreye sokmaktadırlar. Yaşananlar demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerini hatırlatmaktadır" dedi. Kayyım uygulamasının kaldırılması için Meclis’i harekete geçmeye çağıran İmamoğlu, ‘‘Kayyım uygulaması ile sadece belediye başkanlarının yerine bir atama yapılmamakta, aynı zamanda belediye meclisleri ile belediye encümenin işleyişi de sekteye uğratılmaktadır. Halkın iradesiyle seçilmiş ve oluşmuş, birbirini denetleyen organların yerine, bir kişi tarafından herhangi bir denetime tabi tutulmaksızın ve hesap vermeyen bir yönetim modeline geçilmiştir. Tek adamcı bu model kabul edilebilir değildir. Türkiye bu zihniyetten bir an evvel kurtulmalıdır. Bunun yolu da sandıktır. Milletin iradesidir’’ diye konuştu. Ayrıca, MHP Lideri Bahçeli, İmamoğlu’nun Erdoğan hariç tüm tüm siyasi parti liderlerine yaptığı görüşme çağrısını reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi gerektiğine yönelik sözlerini gündeme getiren Özel, ‘oyuna gelmeyeceğiz’ mesajı verdi.

Bugünün BirGün'ü

ERDOĞAN’IN POST SORUNU VARDIR

Bahçeli’nin MHP grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan’a bir kez daha TBMM’de konuşma çağrısı yaptığını hatırlatan Özel, Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi yönündeki açıklamasını şu sözlerle eleştirdi: ‘‘Kürt sorunu yoktur diyorlar. Kürt sorunu vardır. Dost sorunu yoktur, Erdoğan’ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir. Geçmişte ‘Senden Cumhurbaşkanı olmaz’ dediği kişi tekrar seçilsin diye gerekirse Öcalan’ı bile Meclis’e getirmekten bahsetmektedir. Kürt sorununun çözüm adresi Meclis’tir ve toplumsal mutabakatla bu sorun çözülebilir.’’

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ÖNDER İŞLEYEN: ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇEMEYECEK

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "Bahçeli, amaçlarının, mevcut tek adam rejiminin ve Erdoğan’ın başkanlığının bir dönem daha devamını sağlamaya yönelik olduğunu açıkladı. Bazı Kürt hareketi sözcülerinin de dahil olduğu muhalefet çevrelerince ortada sanki bir ‘Kürt açılımı’ söz konusuymuş gibi yapılan tartışma ve söylemlerin hiçbir anlamı olmadığı da görüldü” dedi. “Asıl amacın Erdoğan’ın başkanlığının devamının sağlanması olduğu açıkça ortaya çıkmış oldu” ifadelerini kullanan İşleyen “Belli ki önümüzdeki dönemde bu amaç doğrultusunda gerilim ve oldu bittiler yaratılarak geçmişte ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ şeklinde gördüğümüze benzer süreçler yaşayacağız. Bu yüzden şimdi bütün muhalefet güçlerini bu gelişmeleri dikkate alarak siyaset yapmaya, iktidarın aldatma ve iç tartışmaları kışkırtmaya yönelik oyunlarından uzak durmaya çağırıyoruz” dedi.

Önder İşleyen

SOL Parti Sözcüsü

GÖKHAN GÜNAYDIN: BENZER BİR SÜREÇ 2015’TE DENENDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın MHP Lideri Bahçeli’nin sözlerini BirGün’e değerlendirdi. “Bahçeli’nin sözlerinde pek şaşırtıcı bir şey yok, çünkü en başından beri dile getirdiklerimizi doğruluyor” diyen Günaydın, “Buradaki asıl mesele, Türkiye’nin demokratikleşmesi değil, Erdoğan’ın etrafında şekillenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sürdürmek ve bu sistemi geleceğe taşımak. Bu doğrultuda yapılan hamlelerin esas amacının Erdoğan’ı yeniden seçtirmek olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı. Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bahçeli, açıkça Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için anayasal engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyor. 101. maddeye dikkat çekiliyor, çünkü Erdoğan daha önce iki defa Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bu önerilerle amaç, Erdoğan’ın tekrar seçilmesini sağlamak için anayasal zemini hazırlamak. Bahçeli’nin önerisi, anayasa değişikliği sürecine destek verenlerle iş birliği yapılacağı yönünde. Aksi durumda ise muhalefet hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir. AKP benzer bir açılım sürecini 2015’te denedi, ancak o dönemde Bahçeli yanında değildi.’’

Gökhan Günaydın

CHP Grup Başkanvekili

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ESENYURT NÖBETİ İKİNCİ GÜNÜNDE

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi çevresini demir bariyerlerle kapatan polis, CHP’li birçok meclis üyesini belediyeye almadı. CHP’liler polis ablukası altında oturma eylemi yaptı.

Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, CHP’li birçok belediye meclis üyesini belediyeye almadı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in abluka dışında kalan meclis üyelerini içeri almak için sürdürdüğü müzakere sonuç vermezken CHP’li siyasetçiler duruma ‘Meclis üyesi’ kartlarını göstererek tepki gösterdi. Meclis üyeleri, “Belediyeye alırken hangi partinin meclis üyesi olduğumuz soruluyor. CHP’li olduğumuzu söyleyince içeriye almıyorlar. AKP’li meclis üyelerini içeriye alıyorlar” ifadelerine yer verdi. Polis barikatları önünde toplanan kalabalık “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

CHP’li meclis üyelerinin de kimliklerini ibraz etmelerine rağmen belediyeye alınmadıklarını kaydeden CHP Milletvekili Özgür Karabat, “Belediye meclis üyelerimiz denetleme görevlerini yapmak istedikleri halde polis bariyerlerinden geçemediler. Belediye meclis üyelerinin kanuni haklarını engelleyerek mi Esenyurt’u koruyorsunuz?” dedi.

CHP’nin Esenyurt nöbeti ile Batman, Mardin ve Halfeti’de kayyum atamalarına karşı protestolar devam ediyor. Halfeti ve Mardin’de halk belediye önünde nöbetteydi. Batman’da ise belediye başkanı Gülistan Sönük ile beraber sloganlarla yürüyüş yapıldı.

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BAHÇELİ’YE TEPKİ YAĞDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki açıklamaları kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılandı.

• Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk:

“Bir elde sopa ile diyalog olmaz. Kimse bizi istismar edecek durumda da değil. Kürtler bugün politize olmuş bir halk. Kürtler ne istediğini biliyor” dedi. Türk, “Her zaman elimizi uzattık. Ama bir elde sopa, diğer eli de uzatarak sorun çözülmez. Söylemek istediğimiz budur. Sopayı ellerinden bıraksınlar, ellerini uzatsınlar. Bizler de bu eli tutmaya hazırız. Diyalog oluşturmaya hazırız. Bu bakımdan hiçbir partinin etkisinde değil, halkımızın talebi doğrultusunda siyaset yapıyoruz” diye belirtti.

• İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş:

Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş çok sert tepki gösterdi. Türkeş “Recep Tayyip Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye kaybedecek ülkemiz yok bizim. Ne mutlu Türküm diyene” dedi. Türkeş sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP Genel Merkezi’nden Alparslan Türkeş’in resimlerini indirsinler. Türkeş’in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar.”

• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘‘Erdoğan tek seçenektir’’ sözlerine tepki göstererek, Bahçeli’nin kendi partisi için yeterince çaba sarf etmediğini ifade etti. Özdağ, MHP’lileri Zafer Partisi’ne davet etti.

• İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz:

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin ifadelerini eleştirerek, “terörizmin meşrulaştırılmasına karşı olduklarını” belirtti.

• İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

“Bir belediye başkanı şayet suç işlemişse görevden alınabilir ama belediye meclisi içinden bir belediye başkanı seçilerek uygunluk zemini yaratmak mümkün” açıklamasını yaptı.

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BAROLARDAN KAYYUMA KARŞI ORTAK AÇIKLAMA

53 baro kayyum atamalarına ilişki ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada kayyum atamalarındaki hukuki sorunlara dikkat çekildi ve ‘‘İçişleri Bakanlığı verdiği karardan derhal vazgeçerek belediye başkanlarını görevine iade etmeli’’ çağrısı yapıldı.

Türkiye’deki barolar, sosyal medya üzerinden yayımladıkları ortak açıklamada, kayyım atamalarının Anayasa’ya ve seçme-seçilme hakkına aykırı olduğunu belirterek, bu uygulamanın demokratik topluma ölçüsüz bir müdahale anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamada, yasal düzenlemeler ve yargı kararlarına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: ‘‘Anayasa Mahkemesi, merkezi yönetimin vesayet yetkisinin, Anayasa’nın 127. maddesinin beşinci fıkrasındaki sınırların dışına taşmasının yerel yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini ihlal ettiğini belirtmektedir. Görevden alınan kişiler yerine merkezi yönetimin siyasi kimliğe sahip organlarının atanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulamaktadır.’’

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KAYYUM ATAMALARI DEVAM EDECEK!

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi’den yeni kayyum atamalarının devam edeceğini yazdı. Selvi, kayyum atamalarıyla ilgili “Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. Bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz” diyerek sürecin süreceğini belirtti. bazı DEM Partili başkanların görevlerine devam edebileceğini belirtti.

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PARTİ İLE ÇELİŞENLERE UYARI

Esenyurt’a atanan kayyum sonrası CHP’de parti merkezi görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanları için harekete geçildiği öne sürüldü. Genel Başkan Özel’in başkanları Ankara’ya çağırarak uyaracağı belirtildi. Kayyum atamasının ardından Esenyurt'ta yapılan mitinge bazı isimler katılmamıştı.