Devlet Bahçeli, 'Akın Gürlek'in mal varlığı' sorusunu yanıtsız bıraktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik tartışmalarla ilgili yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı.

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugün düzenlenen grup toplantısının ardından koridordan geçerken basın mensupları mikrofon uzattı.

Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgenç, kendisine Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili tartışmaları sormak istedi ancak Bahçeli soruyu cevaplamadan yürümeye devam etti.

— Medyascope (@medyascope) March 24, 2026

Bahçeli, bugünkü grup toplantısında da bu konuyla ilgili konuşmadı.

BAHÇELİ'NİN BASIN DANIŞMANINDAN ÇAĞRI

Öte yandan Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’nde bugün yayımlanan yazısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrı yaptı. Çiçek, Gürlek'in "kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendirmesi gerektiğini" yazdı.