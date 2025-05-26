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Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez konuşma yapacak

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yarın (27 Mayıs Salı) Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında konuşacağını duyurdu.

Güncel
  • 26.05.2025 16:02
  • Giriş: 26.05.2025 16:02
  • Güncelleme: 26.05.2025 16:07
Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez konuşma yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra konuşma yapacak.

T24’ün haberine göre 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın (27 Mayıs Salı) Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacak.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, yarın (27 Mayıs) Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katılacak.

Saat 14.30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin de konuşma yapacağı bildirildi.

Bahçeli, en son 28 Ocak 2025’te partisinin grup toplantısında konuşmuştu.

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