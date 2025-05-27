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Devlet Bahçeli: "Bayram sonrası Meclis'teyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bayram sonrası Meclis'teyiz" dedi.

Güncel
  • 27.05.2025 12:48
  • Giriş: 27.05.2025 12:48
  • Güncelleme: 27.05.2025 13:06
Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli: "Bayram sonrası Meclis'teyiz"
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mesaisine bayramdan sonra başlacağını söyledi.

DEM Parti-MHP görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayramdan sonra Meclis'teyiz" dedi.

MHP son grup toplantısını 28 Ocak 2025'te gerçekleştirmişti.

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