Devlet Bahçeli: "Bayram sonrası Meclis'teyiz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bayram sonrası Meclis'teyiz" dedi.
Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mesaisine bayramdan sonra başlacağını söyledi.
DEM Parti-MHP görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayramdan sonra Meclis'teyiz" dedi.
MHP son grup toplantısını 28 Ocak 2025'te gerçekleştirmişti.