Devlet Bahçeli, boykot açıklamasında CHP'yi hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamasında milyonlarca yurttaşın destek verdiği boykota ilişkin şunları söyledi:

Bahçeli açıklamasında, "Türkiye'yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır" dedi.

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin müessir siyaset felsefesi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla tebarüz etmiştir. Bu kapsamda her şeyden önce Türkiye ve Türk milletinin varlığı, birliği, bekası, toplumsal huzur ve barışı esas ve ehemmiyetlidir. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir. Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanıyla, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı vakıa olup milli güvenlik tehdididir.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir. Türkeş Bey bu tip fiili Türkiye düşmanlığına teşne odaklarla nasıl kıran kırana mücadele etmişse bugün de söz konusu mücadelenin fevkindeki dirayetimizle, sarsılmaz tavrımızla safımız ve durduğumuz yer devletimizin ve milletimizin yanıdır. Utanç duyulan, ucuzluğu aşikar olan, uçurum dibine konuşlanan siyasi muhalefetin melun ve menfur gayesi Türkiye'nin mahvına ve ekonomik çöküşüne doğrudan hizmettir. Fakat Türk milleti tuzağa düşmeyecek, oyuna gelmeyecek, sırtına hançer sallayan ve kale içinde yuvalanmış siyasi sömürgecileri affetmeyecek ve inanıyorum ki, kaçınılmaz bedeli muhataplarına ödetecektir.

Güya demokrasiyi diline dolayıp düşman taktikleriyle ve organize halde Türkiye'yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır."