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Devlet Bahçeli bugün mesaiye başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün mesaiye başlıyor. Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği Alparslan Türkeş’i anma programına katılacak.

Güncel
  • 04.04.2025 09:29
  • Giriş: 04.04.2025 09:29
  • Güncelleme: 04.04.2025 09:36
Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli bugün mesaiye başlıyor
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra mesaisine başlıyor.

Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek.

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün (4 Nisan Cuma) saat 13.00’da Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirildi.

Bahçeli, kamuoyu önüne son olarak 28 Ocak 2025'teki parti grup toplantısıyla çıkmıştı.

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