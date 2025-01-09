Devlet Bahçeli Caddesi’ne Sinan Ateş ve Nihal Atsız’ın adı verildi

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin bir bölümü Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2025 tarihli oturumunda alınan kararlar, 7 evet, 3 ret oyu ile kabul edildi.

AKP'LİLER REDDETTİ

Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arası Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arası ise Sinan Ateş Caddesi olarak isimlendirildi.

Oylamada Zafer Partili Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi, 1 İYİ Partili meclis üyesi evet oyu kullanırken, 3 AKP'li meclis üyesi ret oyu kullandı.

MHP’DEN ZAFER PARTİSİ’NE GEÇMİŞTİ

Burdur’un Tefenni ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Ümit Alagöz, kasım ayında Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa etmişti.

Alagöz, bir süre bağımsız olarak görevini sürdürmüş daha sonra da Zafer Partisi’nde katılma kararı almıştı.