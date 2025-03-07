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Devlet Bahçeli, CHP'li Tanrıkulu'nu telefonla aradı

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim, içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık" dedi.

Güncel
  • 07.03.2025 21:28
  • Giriş: 07.03.2025 21:28
  • Güncelleme: 07.03.2025 21:30
Kaynak: ANKA
Devlet Bahçeli, CHP'li Tanrıkulu'nu telefonla aradı
AA

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını belirtti.

Tanrıkulu Devlet Bahçeli’yi etiketleyerek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."

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