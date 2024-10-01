Devlet Bahçeli, CHP ve gazetecileri hedef alıp tehditler savurdu: "Ayağınızı denk alın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da görülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin davayı takip eden gazetecileri ve CHP'yi hedef alarak "Ayağınızı denk alın" dedi.

Bahçeli, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Suriye, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek "İsrail kontrolden çıkmıştır, savaş çıkacağı kadar çıktı" dedi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) Ortadoğu'da yaşananlara müdahale etme çağrısı yapan Bahçeli, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır" diye konuştu.

Eğitim emekçilerinin karşı çıktığı Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi (ÖMK) ile 9. Yargı Paketi’nin kısa sürede yasalaşacağına inandığını söyleyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarının güvencesi" olduğunu savundu.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ TEPKİSİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara'da görülen duruşmaya değinen Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, davayı takip eden gazetecileri ve Halk TV'yi hedef aldı.

Bahçeli, "Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Özgür Özel'e seslenen Bahçeli, "iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir" sözlerine yer verdi.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan detaylar şöyle:

"Kendi ittifaklarına iyiler, bizim ittifakımıza da kötüler diyen provokatör CHP Genel Başkanı’nın mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemiler gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür.

Ne kadar Türkiye karşıtı, layüsel, laçka, lekeli ve icazetli sima varsa, hepsi bir olmuş, görülen bir cinayet davası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkışmışlardır.

"TELEVİZYON KANALLARI AYAK ÜSTÜ MAHKEME KURMUŞLAR"

Eski veya yeni fark etmez, bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, ekranları fitne fesat yayan bir kısım karanlık televizyon kanalları ayak üstü mahkeme kurmuşlar. Bilirkişi, hakim ve savcı rolüne soyunarak partimizi, dava arkadaşlarımızı namertliğe dahi taş çıkartan bir iştahla yargılamaya tevessül etmişlerdir.

Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak, partimizde azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar, önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri elverdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve ikincisi dün başlayan malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmektedir. Çok söze gerek yoktur. Aslında buna değecek hiç kimse yoktur. Ben az söyleyeyim, muhatapları çok anlasın, bizim için yeterlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları’nı ne de Milliyetçi Hareket Partisi’ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa, istedikleri yerde, bu davaya hayatını adamış inanmış bir Ülkücü olarak hepsini birden heyecanla beklerim.

AYŞE ATEŞ'E TEPKİ

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i karanlık ağızlarına alıp ileri geri konuşan sefillerle hem bu dünyada, hem de Mahkeme-i Kübra’da sonuna kadar hesaplaşmak Rabbim’den yegane dileğimdir.

Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır.

Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda da katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir."