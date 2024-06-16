Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı devam edecektir

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Cumhur İttifakı devam edecektir, bizde çatlama olmaz" dedi.

MHP’nin Erdoğan’ın arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

"Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyen unsurların her gün yalan fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bu da toplumun belli kesimlerini rahatsız ediyor. Bütün seçimler geçmiştir. 2028'e kadar olan süre içinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl olmaktadır. Yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortamlar milletin huzurunda bulunurken, hükümet çatlayacak gibi milleti karamsarlığa iten, geçim pahalılığından, hayat pahalılığından bahsediyorlar ama toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar.

‘KÖSTEK DEĞİL YARDIMCI OLMAK LAZIM’

O nedenle sayın Cumhurbaşkanının kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü için çok büyük bir program hayata geçirecektir. Bizde çatlama olmaz. Bir ne kerpiç ne toprağız. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. MHP sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Türkiye'nin önderliğinde dünya barışını, emperyalist güçlere karşı olan mücadelede büyük bir başarı elde etmenin çabası içerisindedir. Oraya köstek değil yardımcı olmak lazım. O nedenle temennimiz barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır. MHP her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Kırık masalar üzerinde gelecek vadedenlerin, masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin."