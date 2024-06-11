Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir" yorumunda bulundu. Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyumu yeterli bulmayarak "Haklarında yargısal süreçlerin devam ettiği 30’a yakın belediye başkanı koltuğunda oturuyor olması demokrasi ile izah edilemeyecek, despotluk ve düşmanlık alametidir" diye konuştu. Bahçeli, "Geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşmesine ilişkin konuştu.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesine ilişkin "Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir" dedi.

DEM Partili Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyuma dair de Bahçeli, DEM Partili belediye başkanlarının görevden alınması gerektiğini savundu.

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarına da değinen MHP Genel Başkanı, "Geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır" dedi.

"ABD, SURİYE'DE OYUN KURMAKTADIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Kulis bilgisiyle servis edilen dedikoduları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için mahsuru yok. Çarpıtmalara kulak asmayın.

Herkesi uyarıyorum. Asıl hedef Türkiyemizdir. Milli birliğimiz tehdit ve tehlikelerle sınanmaktadır. Mazisi bir buçuk asra dayanan yıkıcı ve bölücü mekanizma faaldir.

Türkiye’nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçakça bir yarış devredir. Amaç Türkiye’yi kapana kıstırmaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi bu pis senaryonun yerli figüranıdır Dem derseniz, hazırda bekleyen bölücü fitnedir. ABD, Suriye’de sonuçları çok vahim olacak bir oyun kurmaktadır.

KAYYUMU SAVUNDU

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden el çektirilmesi, ardından geçtiğimiz günlerde silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz onurudur.

Yalnızca Hakkari belediye başkanı değil, haklarında yargısal süreçlerin devam ettiği 30’a yakın belediye başkanı koltuğunda oturuyor olması demokrasi ile izah edilemeyecek, despotluk ve düşmanlık alametidir. DEM’in hedefi yöre insanımızın derdine deva olmak değildir.

Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinde bazı belediye başkanları talimatı bölücü terör örgütünden alırken, devletin hazinesinden aktarılan paraları da teröristlere yağmalattırmaktadır.

"BU MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

DEM'in Mardin milletvekili TBMM'de açıkça 'Kürdistan'da işgalcisiniz düşmanlığınızın altında kalacaksınız. Kürtleri vatandaş saymıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz.' dedi. Sanıyorum bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş. Bu milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılarak adalet önünde hesap vermesi acil ihtiyaçtır."

Yasalara saygı gösterip her türlü şiddete karşı çıkmak demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Bebeklere kurşun sıkmakla demokrasi ile bağ kurulamaz. Hiçbir siyasi münazara Türkiye'nin istikbalinden daha önemli değildir.

Kimin vatansever, kimin demokrasi yanlısı olduğu tescil edilecektir.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP de DEM'lenmiş ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayırmıştır. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun o bizim klasmanımızda değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerdedir.

Geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır."