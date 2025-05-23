Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanının yolundan cayma hakkı yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur. Terörsüz Türkiye’de aşılacak nice merhale söz konusudur" ifadelerine yer verdi.

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