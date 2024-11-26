Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk açıklaması: "Her zaman görüşebiliriz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile "her zaman görüşebileceği"ni söyledi.

Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısınında ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yerine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk'e dair soruyu yanıtlayan Devlet Bahçeli, görüşme taleplerinin geçerli olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebimize inktikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Birileri ziyaret ettiğinde de kırk iki davar kesemesinin sebebi sofranın bol olmasıdır" dedi.

"KÜRT AĞASI SAYIN AHMET TÜRK..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Kasım'daki partisinin grup toplantısında “Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür” ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU-AHMET TÜRK GÖRÜŞMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Kasım Cumartesi Ahmet Türk'ü Mardin'de ziyaret etmişti.

Ziyaret, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türk’ün evinde gerçekleşmiş, taraflar sonrasında ortak basın açıklaması yapmıştı.