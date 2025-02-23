Devlet Bahçeli'den AKP kongresine özel çiçek aranjmanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin Ankara'da yapılacak olan 8. Olağan Büyük Kongresi'ne; 1071 adet gülün Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfilin İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AKP'nin 23 yıllık yönetimini temsil ettiği özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde Genel Başkan Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."