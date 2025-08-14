Devlet Bahçeli'den AKP'nin kuruluş yıl dönümüne özel çiçek aranjmanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Kongre Merkezi'nde partinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na; Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 kırmızı gül, AKP'nin yaşını ve Türk'ün rengini temsil eden 24 mavi gül ve mavi orkideden oluşan özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, hazırlanan çiçeğe ilişkin detayları sosyal medya hesabından aktardı. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye’nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir.

Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil etmektedir. AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edilmiştir. 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir. Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş hâlini ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir."