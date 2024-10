Devlet Bahçeli'den DEM Parti ile tokalaşma açıklaması: Gerekeni yaptım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin görülen davada çıkan kararı değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim. MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır. Her davada her konuda başta Osman Kavala vs olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır."

"MHP BİR ADIM ATMAZSA DİĞERLERİNDEN BİR ŞEY BEKLEMEK DOĞRU OLMAZ"

TBMM'nin yeni yasama yılının ilk genel kurulunda DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle el sıkışmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bahçeli, şu açıklamada bulundu:

"1 Ekim günü TBMM açılmıştır. Orada sayın Cumhurbaşkanımız anlamlı, Meclis'in tarihsel vurgusunu dillendirerek gazilik vasfını ve bakış açısını değerlendirerek değerli bir konuşma yapmıştır. Son bölümde TBMM'de dayanışmanın, huzurunun akıllı bir çalışmanın davetini de sunmuştur. Bu davetten sonra MHP'nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. Onun için fikirlerini kabul etmediğim, PKK'nın terör örgütü uzantılarının yanında bulunma söylemleri olanların yanlarına giderek el sıkışmasıdır. Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni

yaptığımın göstergesidir. Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur" diye konuştu.

'HALK PARTİSİ'Nİ KINIYORUM'

Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımları görmekten memnun oldum. Birçok siyasi parti Meclis resepsiyonunu şereflendirmiş, orada da güler yüz hakim olmuştur. Bu güler yüzü hareket ettirmek için adım atılıyor. MHP'yi böyle kısır söylemlerle sıkıştırmak doğru değil, attığı adımları iyice düşünmek lazım. Kaosa krize alet olmanın da gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan hala TV'lerde MHP düşmanlığına devam eden Halk Partisi'ni kınıyorum. Televizyonlarını da kınıyorum. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşi kızdırmasınlar."

Bahçeli, 9 Ekim'de TBMM'de İsrail oturumu yapılmasına ilişkin karar alınması hakkında ise "TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır" diye konuştu.