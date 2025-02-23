Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AKP 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
Bahçeli, AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti.