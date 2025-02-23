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Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AKP 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Siyaset
  • 23.02.2025 15:23
  • Giriş: 23.02.2025 15:23
  • Güncelleme: 23.02.2025 15:29
Kaynak: AA
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen  Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.

Bahçeli, AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesi nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti.

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