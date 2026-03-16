Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e telefon

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özel'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bahçeli'nin Özel'i arayarak Kadir Gecesi'ni tebrik ettiği aktarıldı.

Güncel
  • 16.03.2026 20:24
  • Güncelleme: 16.03.2026 20:48
Kaynak: ANKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, Özel’in Kadir Gecesini tebrik etti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla aradığı belirtildi. Açıklamada, "MHP lideri Bahçeli görüşmede, CHP lideri Özgür Özel’in Kadir Gecesini tebrik etti" ifadesi kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol