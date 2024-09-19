Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bahçeli, CHP Lideri Özel'in 'erken seçim' çağrısına "Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır. Milletin bölünmezlik bütünü, sosyal ekonomik bünye, milli değerler hazinesi saldırı altındadır. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır.

Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır.

CHP Genel Başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ

Bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Milletimizin huzurunu kaçıran demlenmiş CHP bir sorundur. Bu sorun demokrasiyi ve ahlakı zedelemektedir. CHP'nin aklı yerli değildir idaresi milli değildir. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4 madde ile şahsımın düşüncesini merak etmiş. Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddeyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur.

YENİ ANAYASA

MHP sivil demokratik devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek geniş katılımlı bir anayasa için tutumunu korumaktadır. Zamanın ihtiyaçlarına kalıcı cevaplar veren yeni anayasanın yanındayız. MHP ve Cumhur İttifakı sorumluluktan kaçmayan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle bu tarihi görevi yerine getirmeye hazırdır."

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Bahçeli, Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğraması ve Narin Güran cinayetine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye iki acı olayla çalkalanmaktadır. Birisi Diyarbakır'da Narin yavrumuz; diğeri Tekirdağ'da Sıla bebeğin dramıdır. Bu sabilere kıyanların en ağır bedelleri ödemesi adaletin gereğidir. İki yavrumuz hepimizin yüreğine ateş düşürmüştür. Türk adaleti, canilerin mutlaka yakasından tutacak umut ederim ki güneş yüzü görmeden çürüyüp gideceklerdir.

Narin yavrumuz Norveç'te doğsa ne olurdu, diyenler milletimize hakaret etmektedir. Sisli günlerde ülkesini ve milletini aşağılayanlar bize göre yabancıların kurşun askerleridir. Devletin yetkili kurumlarından görevlendirilmiş isimlerin zamanında milleti bilgilendirmesi sağlanmalıdır. Türkiye'yi Taşvantepe ile Malkara arasına sıkıştırma girişimi kasıtlıdır.

Türkiye'yi cinayetler ülkesi göstermek iftiradır, kalleşliktir, namertliktir. Aile kurultayımızda da ifade ettiğimiz gibi Allah'tan korkan kuldan utanan huzurlu bir Türkiye amaç ve arzumuzdur. Unutmayalım ki; vatan sevgisi olmayanda insan sevgisi olmaz."