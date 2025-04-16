Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder için 'geçmiş olsun' telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan ve hayati riski devam eden Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletmek için DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ı aradı.

Buldan Bahçeli'ye, "Durumu kritik, dua ediyoruz. Dua edelim Sayın Başkan" diye yanıt verdiği belirtildi.

Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları da arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı.