Devlet Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Açıklamada gündeme ilişkin de mesajlar veren Bahçeli, iktidarın 'terörsüz Türkiye' ismini verdiği süreç hakkında şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye bu süreçte tarihi kazanım olacaktır. Her yöremizin, her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması, kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması insan haysiyetinin ve inanç hakkının gereğidir. Bayramlar, barışmanın ve bağışlamanın, aynı zamanda kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın muazzez ve muhterem dönemleridir. Bunun yanı sıra bayramlar, birlik ve dirlik membaı, dayanışma ve yardımlaşma mevhibesidir.

Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir. Teessür ve teessüf dönemi kapanmalıdır. Tahrik ve tahakküm damarları kurutulmalıdır. Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklara, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamasi tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılında yer yoktur. Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara’dan, Cumhuriyet’in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.

'HEPİMİZE TARİHİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR'

Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır. Bu kapsamda hepimizin ve herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düşmektedir. Usul ve üslup kazalarına meydan vermeden, açık ve şeffaf biçimde, dayatma ve saklı gündemleri dışlayarak ülkemize ve ülkülerimize şuurla sahip çıkılmalıdır. Bayram ruhunun kökleşmesi, Türkiye’nin baştan ayağa bayram yerine dönmesi ancak bu sayede gerçekleşecek, sivil ve demokratik siyaset derinlik ve genişlik kazanacaktır."

"SİVİL VE DEMOKRATİK SİYASET DERİNLİK VE GENİŞLİK KAZANACAKTIR"

Bahçeli, sivil siyaset alanının genişleyeceğini de öne sürerek şu ifadeleri kullandı: