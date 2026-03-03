Devlet Bahçeli'den süreç mesajı: Şimdi ne yapmaya çalıştığımızı görüyor musunuz?

Millyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarıyla başlayan Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin siyonizmin tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur. Bu saldırganlık gayri hukukidir. Bu saldırganlık gayri ahlakidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur. Dünyada orman kanunlarının geçerli olmadığını iddia edecek bir akıl ve mantık sahibinden bahsedilemeyecektir.

Hani müzakereler sürüyordu, hani anlaşmaya yakın olduğu söyleniyordu? Hamaney'in üst düzey isimlerle toplantıdayken vurulması, İran'ın en mahrem alanlarına kademe kademe girildiğini göstermiştir. Siyonist eşkıyalık ite ite ABD'yi İran'a saldırtmıştır. Müzakere kisvesiyle İran'a tuzak kurulmuştur. İran'da Hamaney ile birlikte canını kaybetmiş herkese rahmet diliyorum."

"ŞİMDİ NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Saldırıların Türkiye'yi de ilgilendirdiğini belirten ve konuyu iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu çok boyutlu saldırılardan ders çıkarmalı ve tehditin ne kadar yaklaştığını görmeliyiz. İç cephenin önemi, milli birlik ve beraberliğin önemini öne çıkmıştır. İran'ın başına gelen felaketlerden ülkemizi soyutlamak doğru olmayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz? Türk-Kürt kardeşliğine yaptığımız samimi ve sahici çağrıyı utanmadan çarpıtan, PKK'nın kurucu önderliğinin 27 Şubat çağrısına her zaviyeden saldıran mayası ve meşrebi karışık zihniyetler çevremizdeki ateş çemberinden herhangi bir sonuç çıkarıyor musunuz?

"BARIŞ ÇABALARINI DESTEKLEMELİYİZ"

Bahçeli, savaşta Türkiye'nin alması gereken pozisyonla ilgili ise şunları kaydetti: