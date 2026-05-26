Devlet Bahçeli'den Tahran ve Gazze vurgulu bayram mesajı

Devlet Bahçeli, bayram sebebiyle yayımladığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırıları altında olan Gazze ve İran hakkında "Çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında birlik, dayanışma ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, "İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

TAHRAN VE GAZZE MESAJI

Tahran ve Gazze'de yaşananlara değinen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bayram, yalnızca gülen yüzlerin değil yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır. Bayram, yalnızca varlık içinde şükredenlerin değil yokluk içinde sabredenlerin de hatırlanmasıdır. İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Nice Müslüman şehirlerde bayram sabahlarında hüzünler sevinçleri, kayıpların hatırası kavuşmaları, yarınların üstüne çöken endişe bulutları huzur arayışlarını gölgelemektedir. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar, çağımızın en ağır imtihanlarından biridir. Böylesi bir çağda Kurban Bayramı'nın bize söylediği söz daha açıktır: İnsan, yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır.

"EN SERT ORDULARDAN DAHA SARSICIDIR."

Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirası ile büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Annesinin şen gülüşleriyle değil bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı, ailesini koruyamamanın ağırlığı altında ezilen bir babanın çaresiz bakışı; çağların en gür hitabından daha tesirli, en pahalı taçlarından daha ağır, en sert ordulardan daha sarsıcıdır. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız, yalnız kendi milletimizin, yurdumuzun, hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."