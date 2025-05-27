Devlet Bahçeli'den 'yeni bir milli kimlik' vurgusu: O vakit hızla yaklaşmaktadır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuştu.

Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, 'Türkiye yüzyılı' ve 'yeni bir milli kimlik' mesajı verdi.

MHP'yi eleştirenlere de tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

"Her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. Toprağımızda izi olmayanların, tohum tohum saçılan emekleri inkar edilenlerin bugünlerde maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılıyla simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üzerinde kalbimizin derinliklerindedir.

Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devre mülk gibi gören sahte ve simsar zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe de mahkumdur. Çıkarlarının sevdalısı olan siyasi devşirmeler davasının sevdasıyla çelikleşmiş ve bayraklaşmış ülkücü şuura elbette nüfuz edemez, hiçbir süratte de yalan ve iftiraya dayanan çirkin sözlerinin değerinden ve ederinden bahsedilemez."