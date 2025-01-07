Devlet Bahçeli: Devir değişmiş zincir kırılmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Devir değişmiş zincir kırılmıştır" diyen Bahçeli, "Top çevirerek siyaset yapanların süresi de dolmuştur. Boşa geçirecek bir saniyemiz de yoktur. Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışanlara da aldırış etmiyoruz. Terör musibeti bitecek kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bir dönem MHP'de siyaset yapan Zafer Partisi ve İYİ Parti kadrolarına yönelik ise "CHP’nin kayığında ip olanlarla mağlubiyetin pençesinde zafer nutku atanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"KURT KURDU TANIR"

Hep birlikte Türkiye olmaktan hariç bir tercih kalmamıştır. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Kronik sorunlar çözülecek. Türk milleti mesut ve memnun hale gelecektir. Bundan anormal derecede rahatsız olanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yoktur. Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Devir değişmiş zincir kırılmıştır. Top çevirerek siyaset yapanların süresi de dolmuştur. Boşa geçirecek bir saniyemiz de yoktur. Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışanlara da aldırış etmiyoruz. Terör musibeti bitecek kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milliyetçi Ülkücü Hareket’te yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir. Türk milletini meşgul eden, meselelere kalıcı çözüm getiremeyenlerin, küçük partilerde ayağımıza dolanmaları kişilik yetersizliğinin sancısıdır. Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. CHP’nin kayığında ip olanlarla mağlubiyetin pençesinde zafer nutku atanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliyoruz.

SURİYE MESAJI

Vakit Suriye’nin ayağa kalkma vaktidir. Bölücü terör örgütüne Suriye’de yer olmadığı vurgulanmalıdır. Suriye’yi iç savaşa çekmeyi amaçlayan tahrik mekanizması işletilmektedir. Buna karşı son derece dikkatli olmak lazımdır.

Ne vatanımızdan fedakarlık ederiz ne milletimizden vazgeçeriz. Biz Türkiye'yiz birlikte çok güçlüyüz. Sağlıklı ve ayakları yere basan, kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz durumdadır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini inşa neredeyse imkansızdır.

CHP'Yİ HEDEF ALDI