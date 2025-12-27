Devlet Bahçeli: Erdoğan, günümüzün Süleyman'ıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da yaptığı konuşmada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı için "Günümüzün Süleyman'ı" ifadesini kullandı. Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ise "Günümüzün Mimar Sinan'ı" olduğunu söyledi.

Bahçeli, Hatay'da açıklamlarda bulundu. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'ın küllerinden yeniden doğduğunu savunan Bahçeli, "Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır" dedi.

Felaketlerden rant devşirmek isteyenler olduğunu söyleyen Bahçeli, "Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı. Asrın inşasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinin yeniden inşası tarihi bir başarıdır. Hizmet eden himmet bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Erdoğan günümüzün Süleyman'ı, Murat Kurum da Mimar Sinan'ıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetler diliyorum. Molozların, beton blokların altında kalan, hayallerini çöken binaların altında bırakan 10 binlerce kardeşimizin hayali hayalimiz, hedefleri hedefimizdir.

Devlet ve millet arasına hiçbir iç ve dış mihrak girememiştir. Acılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak isteyenler hayal kırıklığına uğramıştır. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyenlere karşı mahşeri vicdan suskun kalmamıştır. Hizmet eden himmet bulacaktır. Kalbi milleti için atanlar, gece gündüz çalışanlar hem kulun rızasına hem Allah'ın rızasına layık olanlardır.

Depremin en ağır yıkımının yaşandığı illerimize devasa şantiyeler hemen kuruldu. Bugüne kadar Hatay'da 98 bine yakın konut hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

"HATAY KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMUŞTUR"

Hatay küllerinden yeniden doğmuştur. Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, kaybetmiştir.

Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, hayal kırıklığına uğramışlardır. Doğru olmak üzerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir.

Kalbi milleti için atanlar, geceyi gündüze katarak çalışanlar, gayret edenler hem kulun hem de Allah'ın ihsanına layık olanlardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a tüm bakan ve bürokratlarımıza, işçilerimize asrın inşasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Erdoğan günümüzün Süleyman'ı, Murat Kurum da Mimar Sinan'ıdır.

Bölgesel ve küresel senaryoların ülkemizi karıştırmasına hep beraber direnmeliyiz. Hepimiz büyük Türk milleti ailesinin içinde el ele vermeliyiz. Kardeşliğin kaynaşma potasında buluşmalıyız. Meydana gelen deprem hepimizi vurmuştur. Hak hak sahibine verilmiş, adalet tecelli etmiştir. Birlikte güçlüyüz. Rahmetin çeşmesinden ancak bu şekilde içebiliriz. Şam'ın huzuru bizim de huzurumuzdur.