Devlet Bahçeli favori şarkısını dinletti

Partisinin Kızılcahamam Kampı'na katılan MHP lideri Bahçeli'ye gündem dışı başlıklar da soruldu. Sevdiği şarkılar sorulan Bahçeli, Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını açtırarak basın mensuplarıyla dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'na katıldı.

Öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli, soruları yanıtladı.

Bahçeli, sevdiği şarkılar sorulması üzerine Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını danışmanına cep telefonundan açtırarak, basın mensuplarıyla dinledi. Bahçeli, Mehan için "Fevkalade söylüyor" ifadesini kullandı.

"ÖZEL, CHP'YE RENK KATTI"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyaretteki görüşmeleri ile ilgili soruya da "Cumhuriyet Halk Partisi, onlara göre birinci parti konumuna geldi ama bize göre değil. Özgür Bey, ben Meclis'te kendisini yakinen takip ettim. Bazı özellikleri var. Bir defa hareketli bir insan. İkincisi heyecanlı bir insan. Üçüncüsü konuşkan bir insan. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı ama bu renk güneşin batışı sırasındaki 7 renge bürünürse tehlike. Ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIM"

Bahçeli, 'Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş'ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna ise "Beşiktaş'tan ayrıldım. Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük, Süper Lig'de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" şeklinde yanıt verdi.