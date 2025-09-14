Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025'in Ocak ayında yaşamını yitiren Ferfi Tayfur'un mezarl-

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız,, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yaptırılan Ferdi Tayfur'un kabrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür.

Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken, Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."