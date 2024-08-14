Devlet Bahçeli, Fulya Öztürk’e yeni isim koydu

Kuzey Irak haberinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak tebrik ettiğini aktaran Fulya Öztürk, Bahçeli'nin kendisine yeni isim koyduğunu da söyledi.

Özel bir izinle Metina-Zap bölgesine giden CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve ekibi, bölgede operasyonlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerini görüntüledi, PKK’ye ait bir mağaraya girdi.

Haberi izleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öztürk'ü arayarak tebrik etti.

Bahçeli ayrıca Öztürk'e yeni isim önerisinde de bulundu.

Instagram hesabından açıklama yapan Öztürk "Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. 'Mehmetçik'imizi gururla izledim' dedi. Sayınn Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini de aktardı.