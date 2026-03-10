Devlet Bahçeli: Her ülke aklını başına almalı, Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değil!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'dan ateşlenen ve Türkiye sınırları içerisine parçaları düşen füzelerle ilgili, "Her ülke aklını başına almalı, Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın bilançosunun giderek arttığına işaret eden Bahçeli, bölgeyi "içinden nasıl çıkılacağı muamma olan bir akıl tutulmasının" sardığını söyledi. Bahçeli, "Siyonist-emperyalist şiddet ortaklığının askeri projesi kan ve nefretle sarılmıştır" dedi.

Haksızlık ve hukuksuzluğun üst noktada olduğunu vurgulayan Bahçeli, ateşkes çağrılarının karşılık bulmadığını kaydetti. İran'da sivil halkın saldırı altında olduğunu söyleyen Bahçeli, İran'daki okul saldırısına da tepki gösterdi.

"KÜRTLER PARALI ASKERLİK YAPMAZ"

Uluslararası toplumun ayağa kalkması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Adı konulmamış bir din savaşı çıktı da biz mi farkında değiliz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da Kürtleri rejime karşı savaşmaya çağırmasına tepki gösteren Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam yoklayan, İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalı. Kürt kardeşlerim satılık ve kiralık değildir" dedi.

İran'dan ateşlenen füzelere ait parçaların Türk hava sahasına yönelmesine de değinen Bahçeli, "Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Bir daha hava sahamızda yolunu ya da yönünü kaybetmiş bir füze ya da İHA duymak istemediğimizi cümle alem bilmelidir" şeklinde konuştu.

"CHP YÖNETİMİ 5. KOL FAALİYETİ İÇERİSİNDE"

Devamla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, Özel'in Türkiye'nin hava savunma gücüne yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

"CHP Genel Başkanı ve yönetiminin infial uyandıran açıklamaları tek kelimeyle şuursuzluktur" diyen Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeyi emretmişti, onun koltuğunda köhne köhne oturan zat ise Türkiye'yi karalamanın peşindedir" dedi. MHP lideri, CHP yönetimini "5. kol faaliyeti" içerisinde olmakla suçladı.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı ve yönetiminin infial uyandıran açıklamaları tek kelimeyle şuursuzluktur. Coğrafyalar deprem geçirirken Türkiye muhalifliğinde yeni kulvarlar açmaları, vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayan ayıp ve ahlaki seviyesizliktir. CHP Genel Başkanı diyor ki 'Türkiye'nin füzesi, hava savunma sistemi, savaş uçağı yok, F-16'lar modernize edilemedi, korkudan S-400'ler hangarda tutuldu.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmeyi emretmişti, onun koltuğunda köhne köhne oturan zat ise Türkiye'yi karalamanın peşindedir. Sinop'taki füze testleri karşısında 'yapmayın balıklar korkuyor' diyen şahsın esasen ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. Sen balıkları düşündüğün kadar Türkiye'yi düşünseydin bugünkü zırvalarınla rezil olmaz, en azından Atatürk'ün emanetlerine saygı gösterirdin."

İBB DAVASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" davasının ilk duruşmasına ilaret eden Bahçeli, davanın en makul sürede sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmanın başında bir konuşma yapmak istediğini anımsatan Bahçeli, "Mahkemede selamlama konuşmasının olduğu nerede görülmüştür? Kimse hukukun önünde veya üstünde değildir. Suçlamaların açıklığa kavuşması, bunun da kısa süre içinde vuku bulması gerekmektedir. Kararın daha fazla uzamasına fırsat verilmeden ülke gündeminden çıkarılması temin edilmelidir" ifadelerini kullandı.