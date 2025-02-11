Devlet Bahçeli ile Özgür Özel görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

CHP lideri Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında kalp kapağı ameliyatı olan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre grup toplantısının ardından Özel'i arayan Bahçeli, CHP liderine kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti.