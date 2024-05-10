Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, Osman Kavala konusunu görüşmüş

‘Yumuşama’ adımıyla liderlerin görüşmelerinden detaylar paylaşan Abdulkadir Selvi, bu kez de Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’nin Osman Kavala konusunu görüştüğünü yazdı. Özel’in, “Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz” dediğini öne süren Selvi, Bahçeli’nin buna yanıtını ‘zamanı gelince yazacağını’ söyledi.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” diye soran AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi, MHP’lilerce Alevi kimliğine gönderme yapılarak hedef alınmıştı. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Özkan, Selvi’yi Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesiyle hedef almıştı. Bahçeli de Selvi’yi aynı sözleri sarf ederek hedef almıştı. Selvi’ye cumhurbaşkanı danışmanları da tepkili.

Bu tepkiler gelse de Selvi, liderlerin görüşmelerinden detaylar yazmayı sürdürüyor. Selvi, son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gezi Davası’ndan tutuklu Osman Kavala’nın görüşmesinden detaylar paylaştı.

Selvi, bu görüşmeyi şöyle anlattı: “Özgür Özel, Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarıyla ilgili konuyu gündeme getirmiş. AİHM kararları ve Avrupa Konseyi’ndeki sürece işaret ederek, ‘Avrupa istemeden biz bu işi çözmeliyiz’ demiş. Peki MHP lideri nasıl karşılamış, Bahçeli’nin yanıtı ne olmuş? Onu da zamanı gelince yazacağım.”