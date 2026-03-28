Devlet Bahçeli: İzzet Ulvi Yönter'in istifası küskünlüğe dayalı değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. dönem eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuştu.

Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımıcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden akademik kariyeri için ayrıldığını iddia etti.

Yönter'in MHP'ye "değerli katkıları" olduğunu söyleyen Bahçeli, "İzzet bey, akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir" diye konuştu.

İstifanın ardında herhangi bir küskünlük olmadığını savunan Bahçeli, Yönter'den boşalan koltuğa kısa süre içinde bir görevlendirme yapacaklarını da söyledi.

"KIRGINLIK, ÖFKE, İNTİKAM GİBİ KAVRAMLAR BİZE YABANCIDIR"

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Genel Başkan Yardımcımız Sayın İzzet Ulvi Yönter görevlerinden ayrılmıştır. Kendisinin partimize önemli katkıları olmuştur fakat Sayın İzzet bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Knedisine akademik kaeiyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde de Genel Başkan Yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecektir. MHP'de kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır. Onun için her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır, öyle olacağı inancındayım."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, dün (27 Mart) akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yönter'in istifa kararını duyurmadan önce "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." şeklinde bir paylaşım yapmış, ardından bu paylaşımını silmişti.

Yönter, ardından "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Yönter'in söz konusu paylaşımları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyup Yıldız'a hitaben yaptığı iddia ediliyor.