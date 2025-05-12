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Devlet Bahçeli, kabine toplantısına Türk bayrağı motifli gül aranjmanı gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısına çiçek gönderdi. Ay yıldızlı çiçek toplantı masasının ortasına konuldu.

Güncel
  • 12.05.2025 18:55
  • Giriş: 12.05.2025 18:55
  • Güncelleme: 12.05.2025 18:58
Kaynak: ANKA
Devlet Bahçeli, kabine toplantısına Türk bayrağı motifli gül aranjmanı gönderdi
FOTOĞRAF: ANKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısına çiçek gönderdi. Ay yıldızlı çiçek toplantı masasının ortasına konuldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Medya sayfasından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde katedilen mesafeye binaen Türk bayrağı motifli gül aranjmanı gönderdi."

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