Devlet Bahçeli konuşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

'3 Mayıs Türkçüler günü' hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, MHP'den kopanlara sitem ederken şu ifadeleri kullandı:

"Büyük davalar sadece dışarıdan gelen saldırılarda sınanmaz. İçeride büyüyen tereddütlerle de sınanır. Milliyetçilik, aynı kader duygusuna sarılarak kazanır. Herkes 'bu dava benim için sözden mi ibaret yoksa uğruna bedel ödenecek bir mesuliyet mi?' sorusunu kendisine sormalı. Bu yürüyüş yorulanlarla sürmez. Yükü omuzlayanlarla devam eder. Yorulup kenara çekilenlere lafımız yoktur. Gözü burada olan her kardeşimiz için soframızın yeri bakidir. Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağınızı yere düşürmeyin, leke sürmeyin. Bu ocak, yükünü bu ülküden ayırmayanların ocağıdır."