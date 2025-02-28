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Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bahçeli, "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" dedi.

Güncel
  • 28.02.2025 17:35
  • Giriş: 28.02.2025 17:35
  • Güncelleme: 28.02.2025 17:45
Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
Fotoğraf: DepoPhotos

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bahçeli, paylaşımında, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin paylaşımında öne çıkanlar şöyle:

"Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır.

Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum."

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